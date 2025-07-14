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        Sorgun'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:47
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        Sorgun'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda bu yıl 6’ncısı düzenlenen etkinlik, dua ile başladı. Aşure kazanlarının başında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinlikte konuşan Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, ülkenin içinde bulunduğu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Terör belasının bir an önce sona ermesini diliyorum." dedi.

        Muharrem ayının toplumsal barışa katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Yüksel, "Muharrem ayı toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu ay matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının bütün İslam alemine mübarek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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