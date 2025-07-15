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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:02
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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya Mahallesi mevkisine giden ekipler, kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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