        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:57
        Yozgat'ta alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hanbaşı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Arslan ve Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgada ağır yaralanan E.Y. ve T.K, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

