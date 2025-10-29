Habertürk
        Sorgun'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Sorgun'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:29
        Sorgun'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, katılımcıların bayramını kutladı.

        Şiirlerin okunması, halk oyunları, karate, tekvando ve bayrak gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Tören, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu korosunun oratoryo gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

