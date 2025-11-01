Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 29 obje ele geçirildi

Ö.B, H.B, Ş.A. ve G.A'nın uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 29 obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek, 2 dedektör ve 108 tabanca mermisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

