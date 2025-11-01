Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta alkollü araç kullanan sürücüye para cezası

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:52
        Yozgat'ta alkollü araç kullanan sürücüye para cezası
        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde sürücü V.B'nin alkollü araç kullandığı belirlendi.

        Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

