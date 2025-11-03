Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Orman gönüllüsü Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman gönüllüsü Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat’ın Sorgun ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

        İlçeye bağlı Çamurlu köyü çevresinde düzenlenen hatıra ormanı fidan dikim törenine katılan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, Arslan'ın yeşil vatanı korurken şehit düştüğünü söyledi.

        Bu vatanın milletten bir şey alarak değil, millete, topraklara bir şeyler katarak, fedakarca çalışan genç nesillere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

        "Eren de bu kardeşlerimizden biriydi. AKUT görevlisi olarak yola çıktığı zaman, belki hedefinde ormandaki ağaçları kurtarmak, yangını söndürmek, orman köylerinden birisinin canına helal gelmesini önlemek amacıyla canını siper ederek, o düşüncelerle o ormana girdi. Ters rüzgar veya olumsuz hava şartları Eren'i bizden aldı, şehitlik mertebesine ulaştırdı. Allah makamını ali, mekanını cennet eylesin."

        Şehit babası Gürsel Arslan da oğlunun doğayı çok sevdiğini anlattı.

        Oğlu adına burada 300 fidan dikileceğini belirten Arslan, "Bu anlamlı çalışmada emeği geçen başta sayın valimiz, kaymakamımız, Orman Müdürlüğümüz, çevre köylerimiz ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Eren, bu ormanda yaşayacak. Bizim görevimiz de bu ormanı büyütmek ve yeşertmektir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Eksim Enerji, Yozgat RES santralini hayata geçirdi
        Eksim Enerji, Yozgat RES santralini hayata geçirdi
        Yozgat'ta alkollü araç kullanan sürücüye para cezası
        Yozgat'ta alkollü araç kullanan sürücüye para cezası
        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 29 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 29 obje ele geçirildi
        Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor
        Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor
        Sorgun'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Sorgun'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Yozgat'ta 10 bin 600 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi