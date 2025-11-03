Orman gönüllüsü Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat’ın Sorgun ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

İlçeye bağlı Çamurlu köyü çevresinde düzenlenen hatıra ormanı fidan dikim törenine katılan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, Arslan'ın yeşil vatanı korurken şehit düştüğünü söyledi.

Bu vatanın milletten bir şey alarak değil, millete, topraklara bir şeyler katarak, fedakarca çalışan genç nesillere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

"Eren de bu kardeşlerimizden biriydi. AKUT görevlisi olarak yola çıktığı zaman, belki hedefinde ormandaki ağaçları kurtarmak, yangını söndürmek, orman köylerinden birisinin canına helal gelmesini önlemek amacıyla canını siper ederek, o düşüncelerle o ormana girdi. Ters rüzgar veya olumsuz hava şartları Eren'i bizden aldı, şehitlik mertebesine ulaştırdı. Allah makamını ali, mekanını cennet eylesin."

Şehit babası Gürsel Arslan da oğlunun doğayı çok sevdiğini anlattı.