Yozgat Belediyesi DİGEM törenle hizmete açıldı

Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri" projesi kapsamında kurulan Yozgat Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gençlerin dijital alemi öğrenmesi, dijital alemin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yol alabilmesi, dijital alem üzerinden bilgiye daha kolay erişilmesi amacıyla bir merkez açıldığını söyledi.

Özkan, DİGEM'in hayırlı olması temennisinde bulunarak yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da gençlere hizmet edecek, gençlerin geleceğine katkı sunacak güzel bir projeyi hizmete açtıklarını belirtti.

Projeyi Yozgat'a kazandıran UNDP Yozgat Türkiye temsilciliğine ve Türk Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür eden Arslan, "Gençlerimiz burada dijital çağın nimetlerinden en güzel şekilde istifade edecekler. Kendilerine mesleki anlamda gelecek anlamında yön verecek birtakım çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz ve gençlerimizi daha gelişmiş Türkiye ile ilgili daha güzel şeyler yapacak evlatlarımız olarak görmüş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.