"Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması"na katılım tarihi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması"nın katılım tarihinin 30 Kasım'a uzatıldığı duyuruldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması" web sitesinden, yarışmanın takvimine ilişkin duyuru paylaşıldı.

Buna göre, "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" teması çerçevesinde hazırlanan infografikleri konu alan yarışmaya, 30 Kasım 2025'e kadar infografikyarismasi.bozok.edu.tr adresinde yer alan form üzerinden başvurulabilecek.

Katılımcılardan, insanlık tarihi boyunca yaşanan soykırımlara ilişkin bilgileri doğrulanabilir, güncel ve tarafsız kaynaklara dayanarak görselleştirmeleri bekleniyor.

Değerlendirme sürecinde tarihsel doğruluk ve kaynak kullanımı, tasarım kalitesi, görsel hiyerarşi, veri görselleştirme tekniği, yaratıcılık, özgünlük ve genel etki gibi ölçütler dikkate alınacak.