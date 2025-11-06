"Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması"na katılım tarihi uzatıldı

Habertürk
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması"nın katılım tarihinin 30 Kasım'a uzatıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:37
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması"nın katılım tarihinin 30 Kasım'a uzatıldığı duyuruldu

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze İnfografik Yarışması" web sitesinden, yarışmanın takvimine ilişkin duyuru paylaşıldı.

        Buna göre, "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" teması çerçevesinde hazırlanan infografikleri konu alan yarışmaya, 30 Kasım 2025'e kadar infografikyarismasi.bozok.edu.tr adresinde yer alan form üzerinden başvurulabilecek.

        Katılımcılardan, insanlık tarihi boyunca yaşanan soykırımlara ilişkin bilgileri doğrulanabilir, güncel ve tarafsız kaynaklara dayanarak görselleştirmeleri bekleniyor.

        Değerlendirme sürecinde tarihsel doğruluk ve kaynak kullanımı, tasarım kalitesi, görsel hiyerarşi, veri görselleştirme tekniği, yaratıcılık, özgünlük ve genel etki gibi ölçütler dikkate alınacak.

        Dereceye giren eserler, 23 Aralık 2025’te düzenlenecek sergi ve ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

