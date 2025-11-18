Yozgat'ta jandarma okul servislerini denetledi
Yozgat'ta jandarma ekipleri, Boğazlıyan, Saraykent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, görsel ikaz donanımları, araç lastiklerinin basınç kontrolü ve hız limitine uymaları konularında uyardı.
Öte yandan, ilçede bulanan ilk ve ortaokulların çevresinde güvenlik denetimi yapılarak çevrede bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
