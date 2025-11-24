Habertürk
Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Engelli öğrencisine 5 yıldır evde öğretmenlik yapıyor

        Sorgun ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan Nadiye İlerisoy, beyin tümörü sonrası yürüme yetisini kaybeden Eylül Yorulmaz'a 5 yıldır gönüllü olarak eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:35
        Yenidoğan Mahallesi'nde annesi Neslihan Emre'yle birlikte yaşayan Eylül Yorulmaz, 5 yaşında beyninde oluşan tümör sonrası yürüme yeteneğini kaybetti.

        Aile, çocuğun tedavisi sürerken eğitim sürecinin aksamaması için Evde Eğitim Uygulaması'na başvurdu.

        Süreçten haberdar olan Uygulama Okulu 2'nci kademe öğretmeni Nadiye İlerisoy, dilekçe vererek Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması" kapsamında Eylül'ün gönüllü öğretmeni oldu.

        Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Eylül'e yaklaşık 5 yıldır evde eğitim veren İlerisoy, öğrencisinin derslerinden kişisel gelişimine kadar her konuyla yakından ilgileniyor.

        Öğrencisinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için de çaba gösteren İlerisoy, Eylül'ün okumaya büyük ilgi duyduğunu söyledi.

        Eylül ile haftanın 5 günü 10 saat ders yaptıklarını anlatan İlerisoy, şunları kaydetti:

        "Eylül beyninde oluşan tümör sonrası yürüme yeteneğini kaybetmiş ama okumayı çok seven bir öğrenci. Fiziksel engelinden dolayı evde eğitim alıyor. Hem öğrencimizin akademik eğitimine yardımcı oluyorum hem de onun ders veya ders sonrasında ailesi ile olan ilişkilerine destek oluyorum. Bu durumda olan başka öğrencilerim de var. Ben öğrencilerimin içsel olarak rahatlamalarını da çok önemli buluyorum. Onların kalplerine dokunmak, ders saatleri veya sonrasında öğrencimin benimle geçirdiği zamanı eğlenceli hale getirmek hayat felsefemdir diyebilirim."

        Öğrencisiyle karşılıklı duygusal iletişiminin çok iyi olduğunu belirten İlerisoy, "Onun akademik başarısının da olumlu yönde ilerlediğini görüyorum. Eylül, ders esnasında yaptığı hatayı kabul etmeyen, hatayı düzelttiğimde de saatlerce gülebilen bir yapıya sahip." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

