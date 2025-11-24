Çocuk felciyle dünyaya gelen öğretmen, mesleğini 20 yıldır koltuk değneğiyle sürdürüyor

SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Lütfi Arslan, çocuk felciyle doğup engelli kalmasına rağmen 20 yıldır mesleğini özveriyle yapıyor.

İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamlayan Arslan, tüm zorluklara rağmen ailesinin de desteğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

Üniversitede okurken aynı fakültede memur olarak da görev yapan Arslan, 2005 yılında burada yüksek lisansını tamamladı.

Öğretmenliğe 2005 yılında başlayan Arslan, Sorgun'daki Nene Hatun Kız Teknik ve Mesleki Lisesinde 15 yıldır tarih öğretmeni olarak görev yapıyor.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 2021'de doktora eğitimini de tamamlayan Arslan, engeline rağmen öğretmenliği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İki çocuk babası 46 yaşındaki Lütfi Arslan, AA muhabirine, çocuk felciyle dünyaya geldiğini, sağ bacağında engel oluştuğunu ve hayatını tek koltuk değneği yardımıyla sürdürdüğünü söyledi.