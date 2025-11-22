Habertürk
Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndan yaşlılara fizik tedavi hizmeti

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde faaliyet gösteren Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlıların sosyal, kültürel ve günlük yaşam ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla fizik tedavi hizmeti sunmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:30
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndan yaşlılara fizik tedavi hizmeti
        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde faaliyet gösteren Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlıların sosyal, kültürel ve günlük yaşam ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla fizik tedavi hizmeti sunmaya başladı.

        Vakfın Müdürü Ertuğrul Kuru, AA muhabirine, vakıf olarak yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve onların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını söyledi.

        Sadece vakıfta yaşayan yaşlılar değil, beldedeki tüm yaşlılara hizmet verdiklerini ifade eden Kuru, "Bu amaçla hazırladığımız proje kapsamında fizik tedavi çalışmalarını başlattık. Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden fizyoterapist Gizem Gül Turan hocamız gönüllü hizmet vererek pazartesi ve cuma günleri beldemize gelip bütün gün fizik tedavi çalışmaları yapıyor. Sadece vakfımızın sakinlerine değil, kasabamızda yaşayan ve vakfımıza gelemeyen yaşlılarımıza da evlerinde hizmet veriyor." dedi.

