        Yozgat Haberleri

        İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı

        İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:18
        İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı
        İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılarak, divan başkanlığı yaptı.

        Taş, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını, babası Alparslan Türkeş'i en son milletvekili olarak Meclis'e gönderen il olduğunu söyledi.

        İktidarın politikalarını eleştiren Taş, İYİ Parti'nin vatandaşlardan güçlü destek gördüğünü ve çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

        Programda, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da konuşma yaptı.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Görkem Taştan, yeniden başkanlığa seçildi. Taştan, partililere teşekkür etti.

        Kongreye, il başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

