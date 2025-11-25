Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı düzenlendi

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:48
        Müdürlük binasında gerçekleştirilen programda konuşan İl Müdürü Alper Alp, devletin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politika olarak benimsediğini, 6284 Sayılı Kanun'un bu alandaki en güçlü yasal dayanak olduğunu söyledi.

        Şiddetle mücadele etmenin sadece bir sosyal hizmet faaliyeti değil, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında bir anahtar olduğunu vurgulayan Alp, şunları kaydetti:

        "Devletimiz, kadının sadece korunmasını değil aynı zamanda güçlenmesini de amaçlamaktadır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, mağdura psikososyal destekten hukuki danışmanlığa, geçici barınmadan meslek edinme kurslarına kadar tek bir noktadan kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Hiçbir kadınımız çaresiz değildir. Devletimizin konuk evleri ve koruma mekanizmaları her zaman açıktır."

        Programda, farklı meslek gruplarından kadın katılımcılarla söyleşi yapıldı.

        Programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

