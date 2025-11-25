Sorgun'da "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" yapıldı

Sorgun ilçesinde "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, risk unsurları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Canpolat, uyuşturucu ve madde bağımlılığının çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda kurum amirleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Canpolat, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini, koruyucu ve önleyici tedbirler ile verilecek eğitimlerin planlandığını anlattı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve kurum amirleri katıldı.