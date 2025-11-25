Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" yapıldı

        Sorgun ilçesinde "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:01
        
        

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, risk unsurları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Kaymakam Canpolat, uyuşturucu ve madde bağımlılığının çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda kurum amirleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Canpolat, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini, koruyucu ve önleyici tedbirler ile verilecek eğitimlerin planlandığını anlattı.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

