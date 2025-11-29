Habertürk
        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        29.11.2025 - 20:48
        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.C. idaresindeki 66 NK 540 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Boğazlıyan - Sarıkaya kara yolu Abdilli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

