Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
S.C. idaresindeki 66 NK 540 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Boğazlıyan - Sarıkaya kara yolu Abdilli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
