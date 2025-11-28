Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta fabrika işçilerine siber farkındalık eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:46
        Yozgat'ta bir fabrikada çalışan işçilere yönelik siber farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenledi.

        Bir fabrikada gerçekleşen eğitimde işçilere, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri ve korunma yolları, parola ve hesap güvenliği, dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

