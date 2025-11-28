Yozgat'ta fabrika işçilerine siber farkındalık eğitimi verildi

Bir fabrikada gerçekleşen eğitimde işçilere, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri ve korunma yolları, parola ve hesap güvenliği, dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

