Akdağmadeni'nde 1071 Malazgirt Caddesi yenilenerek hizmete açıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenen 1071 Malazgirt Caddesi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki ay süren çalışmalarla caddede altyapıdan üstyapıya geniş kapsamlı yenileme gerçekleştirildi. Bu kapsamda içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi, elektrik hatları yer altına alındı, fiber optik altyapı oluşturuldu, sokak aydınlatmaları, kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Ayrıca cadde altındaki yıpranmış köprü de yeniden inşa edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmaları tamamlanan caddenin modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Aydın, sadece üstyapı düzenlemeleriyle yetinmediklerine belirterek, "İlçemize uzun yıllar hizmet edecek kapsamlı altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Sıcak asfalt çalışmamızla caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Yalçın, çalışma sürecinde sabır gösteren esnafa teşekkür ederek, ilçenin geleceği için yatırımların devam edeceğini ifade etti.