        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

        Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Giriş: 27.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:05
        Yozgat'ta "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
        Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, müftülük olarak projeye önem verdiklerini belirterek, talep eden okullara Kur'an-ı Kerim dağıtımının devam edeceğini söyledi.

        Yürütülen projenin özellikle gençlere yönelik olduğuna dikkati çeken Yaykın, "Sorgun Müftülüğü olarak Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Kur'an-ı Kerim, hayatımıza yön veren en kıymetli rehberimizdir. Rabbim gençlerimizin gönlünü Kur'an'ın nuruyla aydınlatsın, adımlarını hayır üzere daim kılsın. Bu mübarek kitabın gençlerimizin dünya ve ahiret saadetine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Yaykın, projeye katkı sunan tüm görevlilere ve okul yönetimine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

