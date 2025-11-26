Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne 562 bin liralık hibe desteği

        Kadışehri ilçesindeki Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve teçhizat alımı için 562 bin 500 lira hibe desteği sağlanmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne 562 bin liralık hibe desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadışehri ilçesindeki Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve teçhizat alımı için 562 bin 500 lira hibe desteği sağlanmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ve Kooperatif Başkanı Dilek Taş, 562 bin 500 liralık hibe desteği sözleşmesini imzaladı.

        Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Yozgat'ta her geçen gün yeni bir çalışmaya ve güzelliğe imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

        Kadınların sahada yer almasının ve ekonomiye aktif şekilde dahil olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Özkan, kooperatif başkanına ve belediye başkanına teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Kooperatifin özellikle süt reçeli ve meyve reçeli üretimiyle bölgede öne çıktığını belirten Özkan, hibe desteğiyle birlikte kooperatifin süt reçelinde seri üretime geçmeyi planladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Yozgat'a kış gelmeden bahar geldi, kır çiçekleri açtı
        Yozgat'a kış gelmeden bahar geldi, kır çiçekleri açtı
        Sorgun'da "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Sorgun'da "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
        Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" program...
        Yozgat'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" program...
        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde kadınlar hemcinsleri için...
        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde kadınlar hemcinsleri için...