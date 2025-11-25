Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yünalanı köyü mevkisine giden ekipler, Ö.E. ve R.K'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.