Yozgat'taki devasa meyve bahçesi bölge halkına istihdam kaynağı oldu

        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylülerin bir araya gelip sınırları kaldırarak kurduğu 5 bin dönümlük meyve bahçesinde sürekli 50 işçi, hasat sezonunda ise 800'e yakın kişi istihdam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:17
        Kabalı köyü sakinleri, 2009 yılında "Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi" kapsamında tarlalarını birleştirerek tek parselde Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden birini oluşturdu.

        Köy halkı, oluşturdukları bahçeden arazilerinin ölçeğine göre yıllık kira bedeli alıp aynı zamanda bahçede çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

        Elma, kiraz, şeftali ve nektarin başta olmak üzere çeşitli ürünlerin yetiştirildiği bahçede, yaklaşık 50 işçi sürekli çalışırken bu sayı hasat döneminde 800'e kadar ulaşıyor.

        Normal zamanlarda yıllık yaklaşık 15 bin ton meyve üretilen bahçede, bu yıl kuraklık nedeniyle verim elde edilemedi.

        Yeni sezona güçlü girmesi amacıyla bahçede yaklaşık 50 işçiyle kuruyan ve verimi düşüren dalları budanan ağaçların, diplerinde toprak havalandırma işlemleri de yapılıyor.

        Bahçeyi işleten firmanın genel müdürü Fahrettin Aksakal, AA muhabirine, dönemin kaymakamı, köyün muhtarı ve arazi sahiplerinin de gayretiyle Türkiye'de bir ilkin başarıldığını belirterek, 400 kişiye ait 800 parselin birleştirildiğini söyledi.

        Proje öncesi ortalama parsel büyüklüğünün 6 dekar ve yaklaşık kişi başına 15 dekar arazi bulunduğunu ifade eden Aksakal, "Her arazi sahibi kendi arazisini bir traktörle işliyordu. Köyde 200'den fazla traktör varmış, biz şu anda 5 bin dönüm araziyi 14 traktörle işliyoruz." dedi.

        Aksakal, üretimin kuru tarımdan katma değerli ihracat potansiyelli bir üretime dönüştüğüne dikkati çekti.

        Üretimdeki dönüşümün hem devlete hem işleten özel sektöre hem de arazi sahiplerine yaradığını dile getiren Aksakal, "Arazi sahipleri kuru tarımla iki yılda bir ekip biçerek elde ettikleri gelirden çok daha fazlasını hem kira olarak hem de arazide çalışarak kazanılabilir hale geldi. Eskiden kuru tarımla alınabilecek arpa ve buğdaya kıyasla artık her yıl çok daha fazla mahsul elde edebilir duruma geldik. Bahçe, bölge insanına da ciddi bir istihdam kaynağı oluşturdu." diye konuştu.

        - "Çevre il ve ilçelerden de yevmiyeci getirtiyoruz"

        Aksakal, bahçede hasat dönemlerinde 700-800 kişiyi günlük yevmiyeci olarak çalıştırdıklarını vurguladı.

        İlçenin bütün köylerine gittikleri halde bu kadar kişiyi toparlayamadıklarını anlatan Aksakal, "Bize 50 kilometre mesafeden gelebilecek çevre il ve ilçelerden de yevmiyeci getirtiyoruz. Hatta bu bile bazen yetmiyor, Güneydoğu'dan mevsimlik işçi getirtiyoruz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir istihdam kaynağı da oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

        Aksakal, bahçede oluşturulan istihdamın göçü önleyerek, bazı aileler açısından tersine göçü tetiklediğini dile getirdi.

        Bahçede çalışan işçilerden Murat Celeb de "Bu şirkette çalışıyorum. Kendi arazilerimizi verdik, birleştirdik. Bize bu iş imkanını sağladığı için devletimizden Allah razı olsun, gurbete gitmiyoruz. Mecbur da değiliz. Burada iş imkanımız var, çalışıyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Çevre köylerden de gelip burada çalışıyorlar." diye konuştu.

        İşçilerden Mehmet Akdeniz ise işletmede 2 yıldır çalıştığını belirterek, Günyüzü köyünden 6 arkadaşıyla geldiklerini ifade etti.

        İş için 44 kilometre yol katettiğini kaydeden Akdeniz, "Çok memnunum, rahatım. 8 çocuğumun rızkını buradan sağlıyorum. Şu anda budama yapıyoruz. Budama olmasa verim alamayız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

