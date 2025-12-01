Yozgat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli bulundu
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli evinin yakınında bulundu.
Halıköy beldesinde ikamet eden M.A'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Aramalarda M.A. evinin yakınındaki Yoncalık Mahallesi Tilkideliği mevkisinde bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.A. ailesine teslim edildi.
Yakınları, ekiplere teşekkür etti.
