Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli bulundu

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli evinin yakınında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli evinin yakınında bulundu.

        Halıköy beldesinde ikamet eden M.A'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

        Aramalarda M.A. evinin yakınındaki Yoncalık Mahallesi Tilkideliği mevkisinde bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.A. ailesine teslim edildi.

        Yakınları, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Kaybolan vatandaşı Jandarma ekipleri buldu
        Kaybolan vatandaşı Jandarma ekipleri buldu
        Yozgat'taki kardeşler 60 yıldır birbirinden ayrılmıyor
        Yozgat'taki kardeşler 60 yıldır birbirinden ayrılmıyor
        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Yozgat'ta kontrolden çıkan tır devrildi: 1 ölü
        Yozgat'ta kontrolden çıkan tır devrildi: 1 ölü
        Yozgat'ta kuraklık endişesi sürüyor
        Yozgat'ta kuraklık endişesi sürüyor
        Akdağmadeni'nde 1071 Malazgirt Caddesi yenilenerek hizmete açıldı
        Akdağmadeni'nde 1071 Malazgirt Caddesi yenilenerek hizmete açıldı