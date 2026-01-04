Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekipleri kar ve tipi nedeniyle denetimlerini artırdı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan güzergahlarda devriye ve kontrol faaliyetlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:10
        Yozgat'ta jandarma ekipleri kar ve tipi nedeniyle denetimlerini artırdı
        Yozgat’ta jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan güzergahlarda devriye ve kontrol faaliyetlerini artırdı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara yardım ederek güvenli bölgelere ulaşmalarını sağlıyor.

        Ekipler, kar ve tipi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, kışın trafiğe çıkacak sürücülere, araçlarında kış lastiği, zincir ve yeterli yakıt bulundurmaları, yol ve hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

