Yozgat'ta jandarma ekipleri kar ve tipi nedeniyle denetimlerini artırdı

Yetkililer, kışın trafiğe çıkacak sürücülere, araçlarında kış lastiği, zincir ve yeterli yakıt bulundurmaları, yol ve hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yozgat’ta jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan güzergahlarda devriye ve kontrol faaliyetlerini artırdı.

