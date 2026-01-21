Habertürk
        Yozgat'ta 190 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta 190 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 9 kilo 610 gram kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:03
        Yozgat'ta 190 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 9 kilo 610 gram kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen R.E'nin aracında, 190 bin makaron ile 9 kilo 610 gram kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

