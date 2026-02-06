Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Yozgat ve çevre illerde mevlit okutuldu

        Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:00
        Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Nihat Kök tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezinde, deprem bölgelerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Valilik himayesinde AFAD İl Müdürlüğü organizasyonunda Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İl Müftüsü Kazım Güzel, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

        Cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu, deprem bölgesinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

        - Kırşehir

        Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Namazın ardından cemaate ikramda bulunuldu.

        Programa, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Niğde

        Niğde Dışarı Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şadırvan Parkı'nda devam eden programda protokol üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından açılan 6 Şubat Depremleri Resim Sergisi'ni gezdi.

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, burada yaptığı konuşmada, ülkede 3 yıl önce büyük felaket yaşandığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

