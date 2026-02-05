Yozgat'ta bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

