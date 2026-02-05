Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:30
        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

