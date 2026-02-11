Yozgat'ta 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları Z.D'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin aracaında yapılan aramada, 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

