        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta polislerden lösemiyi yenen çocuğa doğum günü sürprizi

        Yozgat'ta Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lösemiyi yenen ve polis olmak isteyen 7 yaşındaki Ahmet Başer için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:24
        Yozgat'ta polislerden lösemiyi yenen çocuğa doğum günü sürprizi
        Yozgat'ta Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lösemiyi yenen ve polis olmak isteyen 7 yaşındaki Ahmet Başer için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

        İlçede yaşayan Başer'in polis olma isteği Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ve ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başer ve ailesini müdürlüğe davet etti.

        Ailesi ve dernek üyeleriyle müdürlüğe gelen Başer, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını kesti, polislerle sohbet edip telsizden anons geçti.

        Daha sonra polis aracıyla şehir turu atan Başer, polis olma hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

