        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:54 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:54
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.Ö. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

