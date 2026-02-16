Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

