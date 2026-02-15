Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Yozgat'ta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 23:02 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:02
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 06 BE 2694 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Başıbüyüklü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, E.Y, İ.Y. ve H.H.Y. yaralandı.

        Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

