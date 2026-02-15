Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 06 BE 2694 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Başıbüyüklü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, E.Y, İ.Y. ve H.H.Y. yaralandı.
Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
