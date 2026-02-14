Canlı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:09
        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 66 DE 785 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolunu Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile araçta bulunan F.B. ve E.N.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

