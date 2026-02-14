Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Burdur'da bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüpheli Yozgat'ta tutuklandı

        Burdur'da bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Yozgat'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:14
        Burdur'da bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüpheli Yozgat'ta tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan G.C’nin Yozgat’a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin seyahat ettiği otobüsü Yerköy'de durdurarak G.C'yi yakaladı.

        Yapılan incelemede, şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda parası bulunan kişileri tespit ederek yatırım vaadiyle aradığı ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

