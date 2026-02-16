Canlı
        Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:52 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:52
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Daha sonra partisince Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bozdağ, yaptığı konuşmada, baba ocağında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

        AK Parti iktidarları döneminde yapılan icraatları anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Türk milleti için değil mazlum ve güçlü milletler için de umut, güven ve dirayetli bir irade anlamına geldiğini ifade etti.

        Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, muhalefetin Türkiye'de her zaman "Hayır" diyerek karşılarına çıktığını dile getirerek, "Eğer Türkiye, CHP'nin bu hayırcı zihniyetine teslim olsaydı bugün Türkiye'de hızlı trenden bahsedemezdik, bugün Türkiye'de şehir hastanelerinden, havaalanlarından, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi devasa projelerin hayata geçmesinden bahsedemezdik. Ayasofya-i Kebir müze olmaya devam ederdi. Bu ülkenin başı örtülü evlatları ya da imam hatip lisesi benzeri meslek liselerine giden evlatları üniversitelere giremezdi. Eğer biz bunların 'Hayır'larına 'Evet' deseydik Türkiye, top yapamazdı, nükleer enerjiyi ülkesine kazandıramazdı." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasında anayasal engel bulunmadığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Aksine anayasal imkan vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü Türkiye'nin, güçlü, dirayetli, cesur, samimi, milletine ve devletine sevdalı, dünyanın en saygın liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yoluna devam etmesinin yolunu açacak ve ona yeni dönemde de adaylık hakkını anayasal imkan çerçevesinde tanıyacak."

        Programda AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan da konuşma yaptı.

        Toplantı, basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

