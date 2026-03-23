        Yozgat'ta "dur" ihtarına uymayan 3 sürücüye 600 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 sürücüye toplam 600 bin lira ceza kesildi.

        Giriş: 23.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Boğazlıyan ilçesi Kozaklı yolu mevkisinde yaptığı kontrolde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 200 bin lira ceza uygulandı. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Sorgun ilçesinde de kovalamaca sonucu yakalanan bir sürücünün 2,39 promil alkollü olduğu tespit edildi. İlgili maddelerden toplam 200 bin lira ceza kesilen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Yenifakılı ilçesinde ekiplerin yakaladığı başka bir sürücüye de toplam 200 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
