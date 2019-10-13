Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Karapir köyü mevkiinde meydana geldi. Servet A. (37) idaresindeki 58 BG 317 plakalı otomobil, Seçkin T. (31) yönetimindeki 66 HE 188 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki şoför de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Akdağmadeni ilçesinde Davut A.(33) idaresindeki 66 ANN 807 plakalı otomobil, D200 karayolu üzerine aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpma sonucu inek telef olurken, sürücü Davut A. ise kazayı yara almadan atlattı.

YOZGAT 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

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