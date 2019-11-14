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Öğrenciler için mesleki tanıtım programı düzenlendi

İHA

Öğrenciler için mesleki tanıtım programı düzenlendi

Yozgat’ın Çayıralan İlçesi, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik “Mesleki Tanıtım” faaliyeti yapıldı.
Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen mesleki tanıtım programında İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, son sınıf öğrencilerine askerlik ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi verdi.
Program sonrası Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Lisede okuyan öğrencilerin hem meslekleri tanımaları hem de bu konuda bilinçli tercihte bulunmalarını sağlamak amacıyla "Mesleki Tanıtım" faaliyeti gerçekleştirdik. Mesleki Tanıtım" faaliyeti çerçevesinde farklı mesleklerde çalışan görevlilerle öğrencilerimizi buluşturarak öğrencilerimizin ve katılımcıların keyif aldığı, sohbet tadında bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. Bu vesileyle İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan’a ve subay kadrosuna bize zaman ayırarak yapmış oldukları faydalı sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

YOZGAT

14 Kasım 2019 Perşembe

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