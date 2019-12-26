Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı

NCL hastalığı nedir? NCL hastalığı neden olur?

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Aslanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan Yozgat istikametine gitmekte olan Ali Bakırtaş (63) yönetimindeki 58 YA 558 plakalı otomobil, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada şoför ile birlikte araç içerisinde bulunan Fadime Bakırtaş (58), Hasan Bakırtaş (59), Yazgül Bakırtaş (47) ve Senem Aksoy (54) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.