Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül

Yozgat Özel Akademi Yeni Çizgi Koleji (AYÇ) tarafından düzenlenen 2019 yılının EN’leri arasında TGRT Haber Spor Müdürü Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Sabri Ugan ile Spor Vakti’ programı yılın spor programı ödülüne layık görüldü.
Yozgat’ta AYÇ Koleji tarafından düzenlenen ve 3 ay boyunca il genelinde yapılan anket çalışmaları sonucu 2019 yılının EN’leri, vatandaşlar tarafından kullanılan oylarla belirlendi. Yaklaşık 19 bin kişinin oy kullandığı anket sonucu ‘Yılın Spor Programı’ ödülüne TGRT Haber Spor Müdürü Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Sabri Ugan ile Spor Vakti’ programı seçildi.
YOZGAT
12 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 06:26
- GÜNEŞ 07:55
- ÖĞLE 12:54
- İKİNDİ 15:21
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:06