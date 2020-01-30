Yozgat’ın tek bayan gazisine beraatı verildi

Yozgat’ın tek bayan Kıbrıs Gazisi, Güven Çamsarı’ya madalya beratı verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çayıralan’da ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Çayıralan Kaymakamlık makamında gerçekleşen madalya törenine İlçe Kaymakamı Bekir Özen, kurum müdürleri, muharip gazi ve ailesi katıldı. Gazilerle sohbet eden Kaymakam Özen, “Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin yanında olacağız” dedi.

Kaymakam Özen tarafından Çayıralan ilçesinde ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

YOZGAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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