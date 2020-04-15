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Yozgat’ta bir köy karantina altına alındı

İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yozgat’ta bir köy karantina altına alındı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.
Öte yandan 18 gün önce karantina uygulanan Çekerek İlçesi’ne bağlı Yukarı Karahacılı köyünde ise karantina kararı devam ediyor.
Daha önce karantina altına alınan Merkez Derbent köyünde, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha kararıyla karantina uygulaması 14 Nisan itibari ile sonlandırılmıştı.
Böylelikle karantina altındaki köy sayısı Çandır köyü ile birlikte yeniden ikiye yükselmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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