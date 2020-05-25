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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka tespit edilen sitede, 2 apartman karantinaya alındı

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, koronavirüs tespit edilen bir kişinin yaşadığı sitedeki 2 apartman karantinaya alındı. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak Rüyakent Sitesi A Blok'ta yaşayan bir vatandaşın Covid-19 numune sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan filyasyon çalışmalarında sitede hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Hastaya, sitenin A bloğunda bulunan 7 dairede temaslı olan kişiler ile D blokta 1 kişi tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat...

Vaka tespit edilen sitede, 2 apartman karantinaya alındı

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, koronavirüs tespit edilen bir kişinin yaşadığı sitedeki 2 apartman karantinaya alındı.<br>Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak Rüyakent Sitesi A Blok'ta yaşayan bir vatandaşın Covid-19 numune sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan filyasyon çalışmalarında sitede hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Hastaya, sitenin A bloğunda bulunan 7 dairede temaslı olan kişiler ile D blokta 1 kişi tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat 22.00'den, 2 Haziran bitimine kadar Rüyakent Sitesi A Blokta bulunan tüm daireler ve D blok zemin katta 1 dairenin giriş çıkışları kapatılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-25 14:21:45<br>

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