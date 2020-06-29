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Yozgat Valisi'nden çocukların örnek davranışına ödül

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Valisi Ziya Polat, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartan çocukları makamında kabul edip, tebrik etti. Kampanyaya destek amacıyla oyuncak tabancayı 100 liraya satın alan Vali Polat, çocuklara kitap seti hediye etti. Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdi. Çocuklar bunun için evlerinde kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını bir araya getirdi. Oturdukları sitenin önünde tezgah açarak oyuncaklarını satışa sunan...

Yozgat Valisi'nden çocukların örnek davranışına ödül

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Valisi Ziya Polat, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartan çocukları makamında kabul edip, tebrik etti. Kampanyaya destek amacıyla oyuncak tabancayı 100 liraya satın alan Vali Polat, çocuklara kitap seti hediye etti.<br>Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdi. Çocuklar bunun için evlerinde kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını bir araya getirdi. Oturdukları sitenin önünde tezgah açarak oyuncaklarını satışa sunan çocuklara, vatandaşlara destek sağladı. Kısa sürede oyuncakların tamamı satılarak 230 lira toplandı.<br>VALİ POLAT, KAMPANYAYA DESTEK VERDİ<br>Vali Ziya Polat, örnek davranışlarından dolayı çocukları makamına davet etti. Çocuklarla sohbet edip kampanya hakkında bilgi alan Vali Polat, destek amacıyla oyuncak tabancayı 100 liraya satın alıp, yeniden çocuklara verdi. Vali Polat, "Bu millete, bu devlete hizmet edecek nice neferler yetişiyor. Öncelikle ailelerine ve bu düşüncedeki gençlerimize yavrularımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına emanetimizi aldık ve bağış dekontunu çocuklarımıza ulaştıracağız. Allah, bu devlete hizmet eden Mehmetçiğimizin, polisimizin, korucumuzun ayaklarına taş değdirmesin, biz de Yozgat olarak her daim devletine milletine sevdalı bir toplumuz. Umarım tüm bireylerimiz, neslimiz bu sevda ile yetişir" dedi.<br>Konuşmanın ardından çocuklar topladıkları 330 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması için Vali Polat'a teslim etti. Vali Polat'ta çocuklara teşekkür edip kitap seti hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-06-29 16:36:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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