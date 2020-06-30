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Yozgatlı siyasetçi Fransa'da belediye başkanı seçildi Yozgatlı Metin Yavuz’un Fransa’da belediye başkanı seçilmesi ilçesi Boğazlıyan’da sevinçle karşılandı

İHA

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Valenton'da yapılan seçimlerde Türk siyasetçi Metin Yavuz'un belediye başkanı seçilmesi doğup büyüdüğü Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde de sevinçle karşılandı.

Yozgatlı siyasetçi Fransa'da belediye başkanı seçildi Yozgatlı Metin Yavuz’un Fransa’da belediye başkanı seçilmesi ilçesi Boğazlıyan’da sevinçle karşılandı

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Valenton’da yapılan seçimlerde Türk siyasetçi Metin Yavuz’un belediye başkanı seçilmesi doğup büyüdüğü Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde de sevinçle karşılandı.
Fransa’nın Başkenti Paris’in banliyolarından Valenton şehrinde belediye başkanı seçilen Türk siyasetçi Metin Yavuz’un Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki yakınları ve akrabaları, Yavuz’un belediye başkanı seçilmesinin gururunu yaşıyor.

“Metin Yavuz ile gurur duyduk”
İlk ve ortaokulu Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesinde tamamlayan ve ardından ailesi ile Fransa’ya giden Metin Yavuz’u telefonla arayıp tebrik eden Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Yavuz ile gurur duyduklarını söyledi. Elbaşı yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce Metin Yavuz ile gurur duyuyoruz. Bir Türk olarak Fransa’da Valenton ilçesinde belediye başkanı seçildiği için. Metin Yavuz, Uzunlu’nun yetiştirmiş olup Fransa’ya 15 yaşında gönderdiği bir değerdir. Bundan önceki dönemde 6 yıl önceki seçimlerde belediye başkanlığını küçük bir oyla kaybetti. Ama hiçbir zaman mücadelesini bırakmadı, azminden ödün vermedi başaracağına inanıyordu. Seçim propagandasını sürekli takip ettim, sürekli görüştük, irtibat halindeydik. Gerçekten Türk nüfusunun çok az olduğu Valenton’da kültürel faaliyetlere katılan sürekli sosyal faaliyetler gerçekleştiren çok candan bir insandır. Bu seçimi çok kolay kazanmadı. Seçimi kazanmasına çok sevindik onunla gurur duyuyoruz.” dedi.

“Uzunlu benim küçük Paris’im”
Uzunlu Belde Belediye Başkanı Elbaşı’ya projelerini anlatan Metin Yavuz da açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“İlk ve orta okulu Uzunlu’da okudum. Uzunlu’ya ne kadar bağlı olduğumu herkes bilir. Uzunlu benim küçük Paris’imdir. Uzunlu ile her zaman övünür takdir ederim. Belediye başkanı seçildiğim için onur duyuyorum. Projelerimiz içerisinde öncelikli olarak sosyal ve kültürel komplekslerimiz yok. Burada bu ihtiyaçları gidereceğiz. Halkımızın bu yönde çok talebi var. Daha sonra güvenlik birimi kuracağız. Burada küçük esnafımıza alış veriş merkezleri çok zarar verdi, küçük esnaflarımıza yönelik kalkınma çalışmalarımız var. Bir de okullarımızdaki eksiklerimizi tamamlayacağız.”
Metin Yavuz’un akrabası, Necdet Aslan ise “Metin Yavuz gururumuz oldu, bütün Yozgatlı hemşerilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmasına çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Oyların yüzde 52.37'sini aldı
Metin Yavuz, Fransa’nın Başkenti Paris’in banliyölerinden Valenton’da yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Fransa Komünist Partisi’nin (PCF) adayı Laurent Perinchon’a karşı yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52,37’sini alan Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi. Perichon ise yüzde 41,91 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

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