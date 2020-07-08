Yozgat’ta 150 dönüm hububat ekili tarla yandı

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Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında 150 dönüm hububat ekili alan yandı.



Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Tahiroğlu köyünde hububat ekili alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Şefaatli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederek yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 150 dönümlük alan zarar gördü. Yangının saman yapan traktörden çıktığı öne sürüldü.

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