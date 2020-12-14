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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sütün değeri artacak

İHA

Sütün değeri artacak

Saraykent Süt Üreticileri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu içerisinde bulunan süt ünitesinin 2021 yılında faaliyete geçirilmesiyle hem hayvancılığın hem de sütün değerinin artacağını söyledi.
Saraykent Süt Üreticileri Birliği olarak Kadışehri, Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent’e bağlı köylerden süt topladıklarını anlatan Başkan Necmettin Kaya, bölgelerinde üreticinin sütünü en iyi şekilde değerlendirmeleri için gayret ettiklerini söyledi.
Yaklaşık 450 kişilik bir ekiple ev ev dolaşarak gerekli tetkikleri yaptıktan sonra süt topladıklarını dile getiren Kaya, "Sezonun en dip yaptığı bu dönemlerde günlük 3,5 ton süt topluyoruz. Şubat ayında sezon açılır ve Ağustos ayına kadar günlük 10 tona kadar süt toplarız. Topladığımız sütleri Konya ve Aksaray'a gönderiyoruz. Çiğ süt fiyatları 1 Ocaktan geçerli olmak üzere litresi 2 lira 80 kuruş ve 30 kuruş primle 3 lira 10 kuruşa yükselecek. Bu üreticilerimiz açısında çok iyi oldu. Biz üreticilerimizden yaklaşık, 2 lira 50 kuruşa sütü alacağız. 30 kuruş nakliye ve personel gideri olarak kullanılacak” dedi.
Marketlerde süt fiyatlarının yüksek olmasının en büyük nedenlerinden birinin nakliye olduğunu belirten Kaya, “Yozgat'ta toplanan süt, 500 kilometredeki Konya'ya gönderiliyor. Orada işlenip, paketlenen sütler tekrar marketlere getiriliyor. Nakliyeden dolayı market satışlarında fiyatlar yükseliyor. İnşallah Yozgat Et ve Süt Kurumu'nun süt ünitesi 2021'de hizmete açılacak. Süt kısmının açılması ilimizde hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Kaya, üreticilerin en fazla yem fiyatının yüksekliğinden şikayetçi olduğunu da dile getirerek şunları kaydetti: "Yem fiyatlarının yüksek olmasının sebebi, buğday, arpa, mısır, gibi yemin hammadelerinin fiyatının yüksek olmasındandır. Hayvancılık yapan üreticimiz, samanı, silaj ve kaba yemini kendi ürettiği zaman girdi maliyetleri de düşecektir. Bu nedenle biz üreticilerimize yem konusunda kendilerinin de üretim yapmasını öneriyoruz"

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