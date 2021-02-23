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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık şişeler ve ham camlar kadınların ellerinde sanat eserine dönüşüyor

İHA

Atık şişeler ve ham camlar kadınların ellerinde sanat eserine dönüşüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kadınlar ham cam ve atık şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştürüyor. Kadınlar kursta hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan cam işleme kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar burada gördükleri kurslarla camın ham hali ile ateşi buluşturarak günlük hayatta kullandıkları bileklik, kolye, nazar boncuğu, anahtarlık ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor. Kadınların birbirinden güzel el emeği ürünleri adeta göz kamaştırıyor.
Kadınlar pandemi döneminde zamanlarını verimli bir şekilde geçirirken meslek öğrenen kadınlar aile bütçelerine de katkı sağlıyor.
Kadınlar ayrıca çevrelerinden ve evlerinden topladıkları soda şişelerini de eritip işleyerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.
Kursiyerlerden Aslı Gülnaz, "15 gündür cam işleme kursuna devam ediyorum. Farklı bir kursta kendimi geliştirmek istedim. Hep merak ediyordum. Şimdi kendimiz yapıyoruz, siparişler alıyoruz ve kendi bütçemize katkı oluyor. Severek yapıyoruz ve ilerletmeyi düşünüyorum. Burada kolye, küpe, tespih yapıyoruz” dedi.
Esra Sevim ise, “Evde oturmaktansa burada yeni şeyler öğrendik. Ailemizin bütçesine katkı sağladık. Tespi, kolye, anahtarlık yaptım birçok ürün tasarladım. Zaman çok güzel geçiyor” şeklinde konuştu.
Usta öğretici Gülay Gümüş, kursta atık malzemelerin de değerlendirildiğini belirterek, “Yaklaşık 1.5 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz kursumuza ilgi çok fazla. Özellikle aile bütçelerine katkı sunmak isteyen kursiyerlerimiz faydalanıyor. Burada ham camı işleyerek takıların boncuklarını yapıyoruz. Yardımcı malzemelerle birçok ürünü kursiyerlerimiz tasarlıyorlar. Devamında biblo ve farklı objelerle yüzey süslemesi de yapıyoruz. Bu şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Tedarikçi firma aracılığı ile camlarımız İtalya’dan geliyor. Ama geri dönüşüm olarak soda şişelerini de kullanıyoruz. Özellikle yeşil renk boncuklarımızı soda şişeleri ile yapıyoruz. Kursiyerlerin evde kullandıkları atık olarak nitelendirdiğimiz ürünleri tekrar hayata geçirmek için bir vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

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