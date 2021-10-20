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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta ağaç budarken elektrik akımına kapıldı, kurtarılamadı

İHA

Yozgat’ta ağaç budarken elektrik akımına kapıldı, kurtarılamadı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kösrelik köyünde bir kişi, ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre İsmet Çeltek evinin bahçesindeki ağaçlara budama yapmak için kavak ağacına çıktı. Budamak için kestiği dalın yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu İsmet Çeltek, elektrik akımına kapıldı. Çeltek olay yerinde hayatını kaybetti. Çeltek’in cansız bedeni Aydıncık Devlet Hastanesine gönderildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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