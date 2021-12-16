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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler ebru sanatıyla engeli aştı

İHA

Minik öğrenciler ebru sanatıyla engeli aştı

Yozgat’ta bir kreşin öğrencileri, ebru sanatı üzerine yaptıkları çalışmaları ailelerine satarak elde ettikleri gelirle aldıkları tekerlekli sandalye ve tablet bilgisayarı, engelli arkadaşlarına hediye ettiler.
Yozgat’ta yaşları 3 ila 4 arasında değişen kreş öğrencileri, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında öğretmenleri eşliğinde geleneksel Türk sanatlarından olan ebru sanatını öğreniyor. Kolları sıvayarak ebru teknesinin başına geçen öğrenciler, boyayı suyla buluşturup minik elleriyle muhteşem desenler oluşturuyor. Oluşturdukları ürünleri kendi anne ve babalarına satışını gerçekleştiren minikler, okul kumbarasında biriken para ile ihtiyaç sahibi engelli bir gence tekerlekli sandalye ve kas hastası bir çocuğa da tablet bilgisayar alarak hediye etti.
Minik öğrenciler okullarında düzenlenen programla tekerlekli sandalyeyi ve tablet bilgisayarı engelli arkadaşlarına teslim etti. Hediyeleri alan engelli gençler de mutluluklarını gizleyemedi.
Çocuklarının böyle bir etkinliğe imza attığı için mutlu olduklarını söyleyen Serdar Aydın, “Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik olmuş. Özellikle küçük yaşta çocukların böyle bir etkinliği düzenlemesi bizi de mutlu etti. Biz de elimizden geldiğince katkıda bulunduk ama asıl emeğin sahibi çocuklarımızdı. Buradan toplanacak para ile engelli kardeşimize tekerlekli sandalye alınacak. Burada yapılan sanatsal etkinliğin fiziksel olarakta bir faydaya dönüşmesi çok anlamlı oldu. Biz bu tür etkinliklerin daha çok kişiye ulaşmasını diliyoruz. Böylece küçük yaşta çocuklarımızın yardımlaşma duygusu pekişmiş oluyor ve yapılan etkinliğin de gerçekten bir yere ulaşması çok güzel bir duygu” dedi.
Velilerden Şeyma Aras ise, “Çocuklarımızın yaptığı bu etkinlik gerçekten çok anlamlıydı. Burada toplanan yardımlarla tekerlekli sandalye alınacak başka bir çocuğumuza da tablet bilgisayar yardımda bulunulacak. O yüzden çok anlamlı. Biz de küçük bir katkı da bulunduk. İnşallah bütün kurumlar böyle bir çalışma başlatır da daha çok kişiye ulaşılmış olur” şeklinde konuştu.
Minik öğrenciler de engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye ve tablet bilgisayar almak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek mutluluklarını dile getirdiler.

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